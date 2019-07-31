Промышленное производство в Башкирии выросло на 4,4% за полгода
Лучше всего себя чувствует сфера электрооборудования
Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии индекс промышленного производства за полгода вырос на 4,4%. Такие цифры назвали в правительстве республики.
По данным РБК, положительная динамика особенно заметна в производстве электрооборудования. Выпуск изделий здесь вырос более чем на 55,9%. Хорошая ситуация и в сфере транспорта, где рост составил 52,1%, а также на производстве электронных и оптических изделий - 40,6%. Положительная динамика наблюдается в добыче полезных ископаемых и нефтепереработке.
Коллеги из РБК отмечают, что по итогам пяти месяцев рост промпроизводства в регионе был меньше - 3,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU