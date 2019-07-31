2019-07-31T20:22:21+03:00
Общество

Промышленное производство в Башкирии выросло на 4,4% за полгода

Лучше всего себя чувствует сфера электрооборудования
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии индекс промышленного производства за полгода вырос на 4,4%. Такие цифры назвали в правительстве республики.

По данным РБК, положительная динамика особенно заметна в производстве электрооборудования. Выпуск изделий здесь вырос более чем на 55,9%. Хорошая ситуация и в сфере транспорта, где рост составил 52,1%, а также на производстве электронных и оптических изделий - 40,6%. Положительная динамика наблюдается в добыче полезных ископаемых и нефтепереработке.

Коллеги из РБК отмечают, что по итогам пяти месяцев рост промпроизводства в регионе был меньше - 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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