Промышленное производство в Башкирии выросло на 4,4% за полгода

СЕГОДНЯ 20:22 2019-07-31T20:22:21+03:00

Лучше всего себя чувствует сфера электрооборудования

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В Башкирии индекс промышленного производства за полгода вырос на 4,4%. Такие цифры назвали в правительстве республики.

По данным РБК, положительная динамика особенно заметна в производстве электрооборудования. Выпуск изделий здесь вырос более чем на 55,9%. Хорошая ситуация и в сфере транспорта, где рост составил 52,1%, а также на производстве электронных и оптических изделий - 40,6%. Положительная динамика наблюдается в добыче полезных ископаемых и нефтепереработке.

Коллеги из РБК отмечают, что по итогам пяти месяцев рост промпроизводства в регионе был меньше - 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU