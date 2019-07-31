2019-07-31T16:19:10+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили череп неизвестного мужчины

Давность останков около года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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О страшной находке в полицию сообщил местный жительО страшной находке в полицию сообщил местный житель
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Житель города Туймазы накануне сделал страшную находку – он обнаружил череп неизвестного мужчины. Напуганный горожанин вызвал сотрудников полиции. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, останки были найдены на территории кладбища в пятистах метрах от улицы 70 лет Октября.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что давность черепа около года. В настоящий момент устанавливается личность неизвестного мужчины. Возможно, кто-то выкопал уже захороненное тело и вольно обошелся с останками.

Напомним, месяц назад в Башкирии с пугающей периодичностью находили человеческие ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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