В Башкирии обнаружили череп неизвестного мужчины
Давность останков около года
О страшной находке в полицию сообщил местный житель
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Житель города Туймазы накануне сделал страшную находку – он обнаружил череп неизвестного мужчины. Напуганный горожанин вызвал сотрудников полиции. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, останки были найдены на территории кладбища в пятистах метрах от улицы 70 лет Октября.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что давность черепа около года. В настоящий момент устанавливается личность неизвестного мужчины. Возможно, кто-то выкопал уже захороненное тело и вольно обошелся с останками.
Напомним, месяц назад в Башкирии с пугающей периодичностью находили человеческие ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU