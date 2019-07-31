Что выгодней - фондовый рынок, депозиты или недвижимость рассказали в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-31T16:04:59+03:00

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А что именно позволит получить хороший стабильный доход, причем больший, чем от банковских вкладов и недвижимости, знают в «БКС Брокер».

Основные инструменты фондового рынка для частного инвестора – это облигации и акции. Эти бумаги сегодня являются достойной альтернативой традиционным и понятным большинству банковским депозитам и недвижимости.

Покупка облигаций как альтернатива вкладам интереснее тем, что продать их можно в любой момент, также в любое время можно вывести нужные средства или, наоборот, сделать дополнительный взнос. Кроме того, при покупке ОФЗ защищенная государством сумма не ограничена 1,4 млн. И, конечно, доходность облигаций куда выше, чем от депозита.

Акции, с точки зрения прибыльности, также являются выгодным инструментом и опережают недвижимость. Например, сдача квартиры в аренду в долгосрочной перспективе показывает доход не выше 6%, а рентабельность крупного бизнеса, чьи акции можно купить на Московской бирже, измеряется уже двузначными цифрами.

- Тренд разумных инвестиций на рынке РФ все еще в зачатке, что открывает уникальные возможности. Например, сегодня на Московской бирже существуют бумаги с такой доходностью, за которой на развитых рынках выстраиваются в очередь, – пояснил Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». К слову, ФГ БКС - лидер по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+

ИСТОЧНИК KP.RU