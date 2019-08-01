Житель Уфы заказал 2 кг наркотиков из Голландии – посылку задержали на таможне

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-01T06:45:19+03:00

За месяц до этого адресат стал фигурантом двух уголовных статей

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Сотрудники оперативно-розыскного отдела башкирской таможни пресекли контрабандный ввоз наркотиков в особо крупном размере на территорию России. Общий вес посылки составил 1,9 кг. Наркотики опийной группы были обнаружены в международном почтовом отправлении из Голландии. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело

Получатель посылки – житель Уфы – задержан. Запрещенные средства изъяты. Как сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, в июне текущего года в отношении задержанного уже возбуждалось два уголовных дела по фактам контрабанды и реализации наркотиков в особо крупном размере – веслом 6,2 килограмма. Запрещенные вещества заказывались через интернет.

– Тогда, в МПО было обнаружено свыше 4,5 килограммов наркотиков опийной группы (это более 2500 разовых доз, стоимость партии на «черном рынке» превышает 5 миллионов рублей), – отметили в таможенной службе.

В квартире подозреваемого правоохранители нашли оборудование и материалы для взвешивания, расфасовки наркотиков, а также 1,7 килограмма порошкообразных и растительных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU