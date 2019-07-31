В Башкирии прекращены поиски 31-летней матери двоих детей

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-31T15:15:09+03:00

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Сегодня, 31 июля, в Стерлитамаке прекратили поиски 31-летней Марии Рискуловой. К счастью, женщина нашлась живой и здоровой. Сначала об этом сообщили волонтеры организации «Отклик», а затем информацию подтвердила мать пропавшей.

- Отыскали ее с помощью знакомых. Где она была, пока не знаю. Единственное, что мне сказали – это, чтоб я не ругалась сильно на нее, - говорит Елена.

Напомним, Мария пропала еще 26 июня. Ее искали полиция и мать, дома Марию ждал дошкольник, которого в этом году нужно было собирать в первый класс. Ранее мать сообщала, что ее дочь могла находиться и в Ишимбае, и Набережных Челнах, где жила раньше. Благо, поиски закончились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU