Стало известно о состоянии девочки, которую покусал бойцовский пес в Башкирии

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-31T17:04:56+03:00

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Вчера, 30 июля, на всю республику прогремела вопиющая история, в которой питбуль напал на маленькую девочку. Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Дружбы. Очевидцы засняли на видео и выложили ролик в соцсети.

На кадрах видно, как несколько прохожих пытаются вырвать девочку из пасти питбуля. В конце концов неравнодушным мужчинам все-таки удалось отбить девочку. Свидетели также рассказали, что владелец пса угрожал физической расправой снимавший происходящее на камеру девушке.

Источник сообщил о состоянии пострадавшей. К счастью, малышка отделалась сильным испугом и травмой ноги – собака ее успела укусить за конечность.

Поскольку это считается легким или средним вредом здоровью, привлечь владельца пса к уголовной ответственности не получится. Хозяин отделается лишь административным штрафом. Также родители малышки могут подать в суд, чтобы взыскать средства за моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU