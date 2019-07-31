Новаторы Башкирии выиграли на молодежном форуме «iВолга» 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-31T16:05:27+03:00

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Новаторы Башкирии приняли участие в молодежном форуме «iВолга» и смогли выиграть 8 грантов. На одной площадке в Самарской области собрались предприимчивые молодые люди из 14 регионов ПФО. Они представляли проекты в совершенно разных сферах – от научных разработок до культурных инициатив.

По итогам всех смен команда из Башкирии выиграла гранты на общую сумму 1 млн 940 тысяч рублей. Самую большую поддержку – 550 тысяч рублей – получила Анастасия Конобеева за социальный проект «Краеведческая мастерская».

– Среди победителей: Виктория Лукьянцева с проектом «Анималотерапия», Юлиана Баширова , Айгуль Нуриева, принявшие участие в смене «Добровольчество», Эрнест Валишин с проектом «Движение без границ», Диана Эмирова, Энже Бердигулова с проектом «Proтазовые боли», Артур Кутлубаев, – сообщила пресс-секретарь ГФИ по республике Юлия Тютина.

Всего на «iВолга» собрались две тысячи молодых людей и девушек. Они слушали лекции и мастер-классы ведущих экспертов и боролись за выход в финал конкурса грантов. Общий грантовый фонд составил 17 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU