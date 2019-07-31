«Комсомолка» оценила качество дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
Сегодня, 31 июля, «Комсомольская правда - Уфа» совместно с друзьями и партнёрами отправились в автопробег по республике. Трёхдневная экспедиция в честь столетия Башкирии походит по региональным дорогам, построенным «Башавтодор».
Участники автопробега проехали от Стерлитамака до деревни Макарово, что в Ишимбайском районе республики и оценили качество дорожного полотна.
- Мы были приятно удивлены тем, что этот участок содержится в идеальном состоянии. Вдоль трассы повсюду крашенные чистенькие остановки, везде кошенная трава. Сама дорога ровная и ухоженная,- говорит директор представительства «Комсомольской правды-Уфа» Елена Романова.
Автопробег «Комсомолки» продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU