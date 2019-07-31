2019-07-31T14:26:10+03:00
Общество

«Комсомолка» оценила качество дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск

Участники автопробега в честь 100-летия Башкирии были приятно удивлены
Павел КРАЙНОВ
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«Комсомолка» оценила качество дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск«Комсомолка» оценила качество дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
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Сегодня, 31 июля, «Комсомольская правда - Уфа» совместно с друзьями и партнёрами отправились в автопробег по республике. Трёхдневная экспедиция в честь столетия Башкирии походит по региональным дорогам, построенным «Башавтодор».

Участники автопробега проехали от Стерлитамака до деревни Макарово, что в Ишимбайском районе республики и оценили качество дорожного полотна.

- Мы были приятно удивлены тем, что этот участок содержится в идеальном состоянии. Вдоль трассы повсюду крашенные чистенькие остановки, везде кошенная трава. Сама дорога ровная и ухоженная,- говорит директор представительства «Комсомольской правды-Уфа» Елена Романова.

Автопробег «Комсомолки» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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