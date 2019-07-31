2019-07-31T14:45:31+03:00
Происшествия

Полицейский из Башкирии передавал информацию об умерших людях ритуальному салону

Бывшего сотрудника приговорили к четырем годам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бывшему полицейском придется выплатить 300 тысяч штрафаБывшему полицейском придется выплатить 300 тысяч штрафа
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Оперативный дежурный полиции из Ишимбая организовал себе информационный бизнес. Он передавал данные об умерших людях ритуальным салонам.

В следкоме Башкирии рассказали, что бывший сотрудник контактировал с похоронными бюро в течение двух лет – с 2015 по 2017 год. Когда ему приходила информация о факте обнаружения мертвых людей, он передавал директору фирмы соответствующую информацию через СМС или приложение WhatsAрр. Тот, в свою очередь, отправлял по адресу, где была зафиксирована смерть, своего агента для заключения контракта на захоронение. За каждое сообщение дежурный получал тысячу рублей. Таким образом он смог заработать 80 тысяч рублей.

После задержания экс-полицейский частично признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и наложил штраф в размере 322 тысяч рублей. В течение двух лет он не сможет занимать никакой должности в правоохранительной системе. В региональном следкоме отметили, что в одном только Ишимбайском районе за аналогичное преступления были осуждены четверо сотрудников дежурной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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