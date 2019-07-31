«Они живут за наш счет!»: уфимцев возмутили оскорбительные плакаты на домах

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-31T13:20:08+03:00

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Уфимцев возмутили плакат, которые вывесили представители ЖКХ на одном из жилых домов. На привлекающем внимание красном баннере написано «Они живут за наш счет!», а наверху перечислены номера квартир задолжавших за коммуналку большие суммы.

Пост с недовольством одного из жильцов дома был опубликован на сервисе «Яндекс.Район». Автор вопрошает: «Как вы считаете, дорогие соседи, - правильно ли поступает ЖЭУ вывешивая подобные плакаты?»

На публикацию откликнулись сразу несколько человек. Один горожанин даже предложил подать в суд на коммунальщиков «за оскорблению, провокацию и ложь». Другой пользователь отметил, что обстоятельства и жизненные ситуации бывают разные, и не стоит клеймить людей иждивенцами.

– Должниками могут стать и люди, лечащие смертельно больных детей или родственников! Лично знаю людей таких, одна пачка лекарства стоит 20 000 рублей, и нет, я не ошиблась нулями, – написала уфимка. – И что предложите, вместо лекарств коммуналку оплачивать?

Стоит отметить, что подобный способ борьбы с должниками уже не нов – ЖКХ применяет его уже несколько лет. Тем не менее жители столицы Башкирии продолжают выражать несогласие с такими методами.

ИСТОЧНИК KP.RU