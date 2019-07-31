«Лучше быть бездомной»: изверг из Уфы берет собак на передержку и бьет их
Не успела утихнуть история с живодером, пнувшем на пляже козленка, как на радаре уфимцев появился новый «герой». Очевидец из окна дома по улице Жукова в микрорайоне Сипайлово снял на видео, как неизвестный издевается над своей собакой во время прогулки. Запись появилась в сообществе социальной сети. «Нужно найти изверга во что бы то ни стало», – написал в своем посте автор.
На кадрах видно, что мужчина резко тянет поводок на себя, пинает пса, а впоследствии и вовсе наступает ногой на живот бедняге. Сама собака при этом поскуливает, жмется к земле и боится сделать лишний шаг – по всей видимости, животному не впервой терпеть издевательства.
В комментариях к посту пользователи не могли сдержать эмоций. Людям сложно даже представить, какие муки псу приходится испытывать дома, когда никто не видит.
– Собаке лучше быть бездомной, чем с этим уродом, – написала подписчица сообщества.
Многие обрушились с критикой на оператора, который не сделал живодеру ни единого замечания, а лишь тихо снимая происходящее. Так или иначе, инцидент стал достоянием общественности, и возможно данным случаем заинтересуются правоохранительные органы.
Одной из горожанок удалось узнать личность садиста. По её словам, парня зовут Слава. Он берет собак на платную передержку и бьет их. Девушка также добавила, что на видео пес женщины, которая заплатила за временное содержание и улетела на месяц.
Уфа // Изверг мучает собаку во время прогулки.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU