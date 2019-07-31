«Лучше быть бездомной»: изверг из Уфы берет собак на передержку и бьет их

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-31T15:38:46+03:00

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Не успела утихнуть история с живодером, пнувшем на пляже козленка, как на радаре уфимцев появился новый «герой». Очевидец из окна дома по улице Жукова в микрорайоне Сипайлово снял на видео, как неизвестный издевается над своей собакой во время прогулки. Запись появилась в сообществе социальной сети. «Нужно найти изверга во что бы то ни стало», – написал в своем посте автор.

На кадрах видно, что мужчина резко тянет поводок на себя, пинает пса, а впоследствии и вовсе наступает ногой на живот бедняге. Сама собака при этом поскуливает, жмется к земле и боится сделать лишний шаг – по всей видимости, животному не впервой терпеть издевательства.

В комментариях к посту пользователи не могли сдержать эмоций. Людям сложно даже представить, какие муки псу приходится испытывать дома, когда никто не видит.

– Собаке лучше быть бездомной, чем с этим уродом, – написала подписчица сообщества.

Многие обрушились с критикой на оператора, который не сделал живодеру ни единого замечания, а лишь тихо снимая происходящее. Так или иначе, инцидент стал достоянием общественности, и возможно данным случаем заинтересуются правоохранительные органы.

Одной из горожанок удалось узнать личность садиста. По её словам, парня зовут Слава. Он берет собак на платную передержку и бьет их. Девушка также добавила, что на видео пес женщины, которая заплатила за временное содержание и улетела на месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723271" frameborder="0"></iframe> Уфа // Изверг мучает собаку во время прогулки.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU