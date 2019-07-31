Убийцей блогерши-модели из Москвы оказался уроженец Башкирии
В Москве задержали предполагаемого убийцу 25-летней блогерши-модели Екатерины Караглановой. Подозреваемый – 33-летний Максим Гареев. Он родом из Башкирии.
Окровавленной труп убитой был обнаружен 27 июля в квартире престижного района столицы России. Еще 22 числа она перестала выходить на связь. Тело лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Екатерина скончалась от потери крови после того как убийца нанес ей пять ударов ножом в шею и грудь.
Предполагаемый убийца рассказал о своих мотивах
Задержанный Максим Гареев не стал отрицать свою причастность к смерти модели. Он признался, что нанес ей смертельные раны. Мужчина пытался избавиться от тела, затолкав его в чемодан, но у него ничего не вышло. Поэтому Максим закрыл квартиру, вынес вещи девушки и сжег. Мотивом для жестокой расправы, по словам самого задержанного, послужило унижение и оскорбление его «сексуального достоинства», а также принижение финансовых возможностей.
Допрос убийцы 24-летней блогерши на западе Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU