Убийцей блогерши-модели из Москвы оказался уроженец Башкирии

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-31T12:43:16+03:00

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В Москве задержали предполагаемого убийцу 25-летней блогерши-модели Екатерины Караглановой. Подозреваемый – 33-летний Максим Гареев. Он родом из Башкирии.

Окровавленной труп убитой был обнаружен 27 июля в квартире престижного района столицы России. Еще 22 числа она перестала выходить на связь. Тело лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Екатерина скончалась от потери крови после того как убийца нанес ей пять ударов ножом в шею и грудь.

Предполагаемый убийца рассказал о своих мотивах

Задержанный Максим Гареев не стал отрицать свою причастность к смерти модели. Он признался, что нанес ей смертельные раны. Мужчина пытался избавиться от тела, затолкав его в чемодан, но у него ничего не вышло. Поэтому Максим закрыл квартиру, вынес вещи девушки и сжег. Мотивом для жестокой расправы, по словам самого задержанного, послужило унижение и оскорбление его «сексуального достоинства», а также принижение финансовых возможностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723233" frameborder="0"></iframe> Допрос убийцы 24-летней блогерши на западе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU