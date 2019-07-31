2019-07-31T11:51:20+03:00
Общество

В Башкирии возник природный пожар площадью 76 гектаров

Об этом рассказали в МЧС республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пожар был зафиксирован вчера днемПожар был зафиксирован вчера днем
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Накануне, 30 июля, на территории Зилаирского района Башкирии возник очаг природного пожара. Он был зафиксирован в 13:15. К тушению были привлечены 82 человека и 30 единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На 11:00 31 июля площадь природного пожара составляет 76 га. Ближайший населенный пункт – деревня Камыш-Узяк с населением в два человека – находится в двух километрах.

– По периметру населенного пункта произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды - река Сакмара и автомобильные дороги, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Защищают населенный пункт силы и средства пожарной части №78 и добровольцы. Мониторинг обстановки осуществляет оперативная группа Кумертуаского пожарно-спасательного гарнизона. Работает межведомственная комиссия. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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