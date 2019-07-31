2019-07-31T10:55:33+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил знакомого в попытке доказать свою осведомленность в тюремных понятиях

Инцидент произошел в Учалинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Обвиняемый заключен под стражуОбвиняемый заключен под стражу
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29-летний житель Учалинского района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В следкоме Башкирии сообщили детали происшествия. 10 июля потерпевший распивал алкоголь в гостях у своего знакомого. Там же находился обвиняемый. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора.

Потерпевший заявил, что знает о правилах поведения в тюрьмах куда больше своих знакомых. Собеседников это очень разозлило – они-то в отличие от него отбывали наказания в местах не столь отдаленных.

Первым от слов к делу перешел хозяин квартиры – он несколько раз ударил потерпевшего по лицу. Последний опешил и решил уйти из квартиры. Тогда в конфликт вступил обвиняемый. Он резко схватил беднягу за шею, в результате чего у того произошел вывих шейного отдела позвонка. Его госпитализировали, однако спустя две недели он скончался в больнице.

В следственный отдел позвонили из Учалинской ЦРБ и рассказали о смерти 38-летнего мужчины. Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе допроса он во всем признался.

– С ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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