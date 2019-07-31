В Башкирии пропала 81-летняя Флиза Каюмова

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-31T12:10:53+03:00

О пенсионерке ничего неизвестно с 26 июля

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В Белокатайском районе Башкирии разыскивается 81-летняя Флиза Кюмова (Акмалова). Бабушка потерялась в селе Ногуши. О её местонахождении ничего неизвестно с 26 июля 2019 года. К поискам пожилой женщины подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они сообщили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в желтый платок, цветной халат, серые гамаши и домашние тапочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Флизе Каюмовой, просят обратиться на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112. Поисковый отряд нуждается в помощи добровольцев.

Напомним, в Башкирии уже больше месяца разыскивают мать двоих детей Марию Рискулову.

ИСТОЧНИК KP.RU