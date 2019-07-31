Пятиклассник из Уфы угрожал бомбой, чтобы получить 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-31T10:16:45+03:00

Ребенок позвонил по экстренному номеру и выдвинул свои условия

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В Уфе ученик пятого класса решил «заработать» огромные деньги довольно странным способом. Школьник позвонил по экстренному номеру 112 и стал требовать 5 миллионов рублей – иначе он грозился взорвать бомбу, сообщил собственный источник "КП-Уфа".

Разумеется, никаких денег он не получил. 12-летнего мальчика нашли и доставили в Управление МВД. Юный задержанный во всем признался. Правоохранители пока не дали официальный комментарий по данному инциденту.

Напомним, накануне стало известно, что уфимец после ссоры со своей подругой бросил гранату из окна. На место происшествия выезжали саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU