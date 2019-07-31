«Видели в компании странных людей»: подробности поисков пропавшей месяц назад матери двоих детей из Башкирии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-31T09:53:28+03:00

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В Стерлитамаке с 26 июня разыскивают 31-летнюю Марию Рискулову. Дома ее ждет маленький сын и пожилая мать. В настоящий момент информация довольно скупая. Как рассказали мать женщины, ее дочь, вроде как, видели в городе несколько раз, но она не понимает, почему ее дочь не возвращается домой.

- Мне позвонили, сказали, что видели ее недалеко от нашего дома в Стерлитамаке в компании странных людей, похожих то ли на бомжей, то ли на алкоголиков. Извините, но поверить в это не могу, у нее никогда не было подобных знакомых. Полицейский взялся за ее дело, пока собирает информацию. Маша может быть и в Стерлитамаке, и Ишимбае и даже в Набережных Челнах, где она жила полтора года, - сказала Елена.

Выяснилось, что у Марии не один, а два сына, старший по решению суда живет с отцом, а младший с ней самой. Его в этом году нужно собирать в первый класс.

Была одета в светло-сиреневый вязаный костюм, белую кофту и белые кроссовки.

Особые приметы: шрам после операции на левой руке, на правой руке цветная татуировка в виде цветка лилии. С собой у Марии у нее была черная сумка, документы и телефон.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-101-30-43.

ИСТОЧНИК KP.RU