Молодую уфимку, устроившую погоню в центре города, арестовали на 10 суток

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-31T08:29:14+03:00

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Молодая уфимка, которая устроила пьяную погоню в центре города, арестована на 10 суток. Напомним, инцидент произошел вчера утром.Подвыпившие девушки после посещения ночного бара решили прокатиться по пустым утренним улицам Уфы.

За руль своей «Ауди» села 21-летняя Ангелина Ч. На пассажирских сиденьях расположились две её подруги. Одна из них транслировала веселую поездку в прямом эфире в социальной сети. Обеспокоенные подписчики сразу же начали звонить в дежурную часть ГИБДД. Дорожная полиция обнаружила белую иномарку и стала её преследовать. Погоня закончилась на пересечении улиц Зорге и 50 лет СССР. Водительница въехала на повороте в вазовскую 14-ю.

На девушку, находившуюся за рулем, было составлено 12 административных протоколов. Как выяснилось, у неё не было водительских прав. Стало известно, что её поместили под арест на 10 суток. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723020" frameborder="0"></iframe> Пьяные девушки устроили погоню с полицией в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU