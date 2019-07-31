В Башкирии на мотоцикле разбились подростки

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-31T07:58:54+03:00

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Накануне ночью в Башкирии на мотоцикле разбились трое подростков. ДТП произошло в деревне Култай-Каран Миякинского района.

По данным республиканской госавтоинспекции, 17-летний юноша ехал на мотоцикле ИЖ «Планета» по улице Матросова. Пассажирами были двое его друзей – сверстница девушка и 15-летний подросток. Молодой водитель врезался в припаркованный на обочине трактор-погрузчик.

В результате аварии мотоциклист и его пассажиры получили травмы. Разумеется, прав на управление двухколесным транспортом, который к тому же не зарегистрирован, у юноши не было. Молодые люди не позаботились о собственной безопасности: они не надели шлемы, а сам мотоцикл двигался без света фар.

–Химико-токсикологические исследования крови водителя покажут, был ли он трезв, – отметили в ГИБДД Башкирии.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано восемь аварий, в которых травмы получили 11 человек.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU