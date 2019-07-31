В Уфе на торги выставили Дом усадьбы Степановых-Зориных
Двухэтажное кирпичное здание находится на улице Чернышевского
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Мэрия Уфы вновь выставила на торги право аренды Дома усадьбы Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49. Об этом сообщает «Коммерсант – Уфа». Напомним, что двухэтажное здание имеет статус охраняемого государством.
Начальную стоимость аренды администрация оценила в 816 тысяч рублей. Арендатор может пользоваться зданием в 430 кв.м. 25 лет с тем условием, что через три года проведет реставрацию. После нее он получает право льготной аренды за 1 руб. за каждый квадратный метр в месяц.
Напомним, что в 2017 году объект уже передавался в аренду на 25 лет. Но через год, в ноябре 2018 года, договор был расторгнут.
ИСТОЧНИК KP.RU