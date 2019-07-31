Жители Башкирии начали называть своих детей Радиями и Каринэ

СЕГОДНЯ 06:54 2019-07-31T08:35:15+03:00

С начала года в республике стало на 12 Радиев больше

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В Башкирии набирают популярность имена Радий и Каринэ. С начала года в республике стало на 12 Радиев больше, сообщает "Башинформ" со ссылкой на Госкомитет по делам юстиций.

В Учалах Вадим и Алина Наушербановы надеются, что их сын вырастит таким же харизматичным и сильным человеком, как врио главы республики.

- Мне еще и само имя понравилось. Редкостное. От него так и веет силой, надежностью. И наш малыш, даст Бог, не будет хиляком – родился же маленьким богатырем, весом 3,798 килограмма, - говорит мать ребенка.

Аида Закирова назвала свою дочь Каринэ.

- С одной стороны, видно, что личность сильная, с другой – женственная, заботливая. А какая красивая! – комментирует Аида.

ИСТОЧНИК KP.RU