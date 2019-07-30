В Башкирии осудят иностранного наркоторговца, напавшего на полицейского

СЕГОДНЯ 20:03 2019-07-30T20:03:59+03:00

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В ближайшее время перед судом в Дюртюлях предстанет иностранный гражданин, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и нападении на полицейского. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 25-летний мужчина частично признал вину, пояснив, что не хотел убивать стража порядка.

По версии следствия, в сентябре прошлого года полицейский патруль заметил подозрительного молодого человека в гаражном кооперативе. Тот будто оборудовал тайники-закладки, которыми пользуются наркоторговцы. Один сотрудник МВД перекрыл выход из гаражей, а второй подошел к парню, представился и предъявил удостоверение. Внезапно злоумышленник напал на стража порядка и ударил несколько раз ножом в грудь, живот и в руку.

После этого события стали разворачиваться еще стремительнее: буйного парня помогли задержать подоспевшие на помощь гражданские, а сотруднику МВД по Башкирии вызвали скорую помощь. При досмотре у иностранного гражданина обнаружили крупную партию запрещенных веществ, которые он намеревался сбыть, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

После изучения обвинительного заключения обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Произойдет это совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU