Деньги есть: профицит бюджета Башкирии за полгода составил 3,1 млрд рублей
Накануне минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета Башкирии за первое полугодие 2019 года. Профицит региональной казны составил 3,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.
По данным чиновников выросли и доходы бюджета республики – они составили 105,7 млрд рублей. Расходы, в свою очередь составили 102,6 млрд рублей.
Основные доходы республиканской казны составили налоги на прибыль организаций – 32,3% от общей суммы поступлений. Доходы от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) составили 25,6 млрд рублей или 29,7% от доходов, на третьем месте акцизы – они принесли бюджету 11,2 млрд рублей или 12,9%. Среди прочих доходов казначеи выделяют также налоги на имущество – 8,6 млрд рублей и налог на совокупный доход – 4,9 млрд. Они составили 9,8% и 5,6% от всех поступлений соответственно.
Еще один существенный источник пополнения башкирской казны – использование госимущества. Этот показатель составил 4,7 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом вырос на 28,1%.
От безвозмездных перечислений из федерального бюджета башкирская казна получила 18,7 млрд рублей за первое полугодие 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU