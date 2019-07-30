Деньги есть: профицит бюджета Башкирии за полгода составил 3,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-30T18:01:18+03:00

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Накануне минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета Башкирии за первое полугодие 2019 года. Профицит региональной казны составил 3,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.

По данным чиновников выросли и доходы бюджета республики – они составили 105,7 млрд рублей. Расходы, в свою очередь составили 102,6 млрд рублей.

Основные доходы республиканской казны составили налоги на прибыль организаций – 32,3% от общей суммы поступлений. Доходы от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) составили 25,6 млрд рублей или 29,7% от доходов, на третьем месте акцизы – они принесли бюджету 11,2 млрд рублей или 12,9%. Среди прочих доходов казначеи выделяют также налоги на имущество – 8,6 млрд рублей и налог на совокупный доход – 4,9 млрд. Они составили 9,8% и 5,6% от всех поступлений соответственно.

Еще один существенный источник пополнения башкирской казны – использование госимущества. Этот показатель составил 4,7 млрд рублей и по сравнению с прошлым годом вырос на 28,1%.

От безвозмездных перечислений из федерального бюджета башкирская казна получила 18,7 млрд рублей за первое полугодие 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU