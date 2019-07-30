Судимый за убийство житель Башкирии изнасиловал 27-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-30T16:22:55+03:00

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В Янаульском районе Башкирии полицейские задержали местного жителя. Он подозревается в изнасиловании. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло в деревне Югамаш 26 июля. По предварительным данным, ранним утром 53-летний мужчина избил и изнасиловал 27-летнюю девушку.

Днем пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Следственно-оперативная группа нашла подозреваемого и доставила его в межрайонный следственный отдел. Правоохранители выяснили, что ранее мужчину судили за убийство. На допросе он дал признательные показания. Следком возбудил уголовное дело по двум статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU