2019-07-30T16:05:33+03:00
Общество

«Количество нарушений – беспрецедентное»: Хабиров – об итогах «разбора полетов» на коллегии КСП

Врио главы Башкирии назвал самые вопиющие нарушения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подведены первые итоги коллегии КСППодведены первые итоги коллегии КСП
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Радий Хабиров подвел предварительных итоги «разбора полетов» на коллегии контрольно-счетной палаты. Он поделился этим на своей странице в соцсети.

В первую очередь упоминания удостоилось бывшее руководство Баймакского района. Хабирову стало понятно, почему «они так держались за власть».

– Здесь количество нарушений – беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей, – заявил руководитель региона.

Он также добавил, что силовые структуры передали информацию о более чем 160 фактах в районе, имеющих признаки уголовно наказуемые деяний.

Выявлены нарушения земельного и контрактного законодательства в Фонде жилищного строительства. КСП обнаружила неэффективные затраты по строительным объектам на 7 млрд рублей.

Основная претензия к Региональному оператору капремонта — завышенная стоимость передачи подрядов от геподрядчика к исполнителям. К тому же были сорваны сроки исполнения и авансирования.

– Вмешались вовремя. Подряды пересматриваются, на заявленные сроки – выйдем, – написал руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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