«Количество нарушений – беспрецедентное»: Хабиров – об итогах «разбора полетов» на коллегии КСП
Радий Хабиров подвел предварительных итоги «разбора полетов» на коллегии контрольно-счетной палаты. Он поделился этим на своей странице в соцсети.
В первую очередь упоминания удостоилось бывшее руководство Баймакского района. Хабирову стало понятно, почему «они так держались за власть».
– Здесь количество нарушений – беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей, – заявил руководитель региона.
Он также добавил, что силовые структуры передали информацию о более чем 160 фактах в районе, имеющих признаки уголовно наказуемые деяний.
Выявлены нарушения земельного и контрактного законодательства в Фонде жилищного строительства. КСП обнаружила неэффективные затраты по строительным объектам на 7 млрд рублей.
Основная претензия к Региональному оператору капремонта — завышенная стоимость передачи подрядов от геподрядчика к исполнителям. К тому же были сорваны сроки исполнения и авансирования.
– Вмешались вовремя. Подряды пересматриваются, на заявленные сроки – выйдем, – написал руководитель республики.
ИСТОЧНИК KP.RU