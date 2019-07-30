В Башкирии мужчину застали за непристойным занятием
Жители Бирска застукали мужчину, который мастурбировал в собственной машине. По всей видимости, он рассчитывал на внимание со стороны, поскольку распахнул дверь автомобиля. Неравнодушный очевидец заснял машину и выложил фотографию в соцсети. «Я обычно не смотрю по сторонам, а тут дверь открыта была нараспашку», – написал в своем посте автор.
Подписчики местного сообщества тут же принялись то осуждать, то защищать лишенного комплексов мужчину.
– Его машина, – заметил один из комментаторов. – Ваше-то какое дело? Может больше негде.
Еще один подписчик отметил, что когда-нибудь человеку надоест себя ублажать, и он затащит в свою машину проходящего мимо ребенка. Это заявление не лишено логики – неподалеку от места, где стояла злополучная машина, расположена школа.
Другие пользователи вспомнили, что любителя рукоблудия ловят с поличным не первый раз – ранее он стал объектом возмущения в феврале. И вновь рядом с учебным заведением.
ИСТОЧНИК KP.RU