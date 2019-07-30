2019-07-30T17:20:41+03:00
Общество

В Башкирии мужчину застали за непристойным занятием

Он распахнул дверь своей машины и начал самоудовлетворяться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителей Бирска возмутил любитель рукоблудияЖителей Бирска возмутил любитель рукоблудия
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Жители Бирска застукали мужчину, который мастурбировал в собственной машине. По всей видимости, он рассчитывал на внимание со стороны, поскольку распахнул дверь автомобиля. Неравнодушный очевидец заснял машину и выложил фотографию в соцсети. «Я обычно не смотрю по сторонам, а тут дверь открыта была нараспашку», – написал в своем посте автор.

Подписчики местного сообщества тут же принялись то осуждать, то защищать лишенного комплексов мужчину.

– Его машина, – заметил один из комментаторов. – Ваше-то какое дело? Может больше негде.

Еще один подписчик отметил, что когда-нибудь человеку надоест себя ублажать, и он затащит в свою машину проходящего мимо ребенка. Это заявление не лишено логики – неподалеку от места, где стояла злополучная машина, расположена школа.

Другие пользователи вспомнили, что любителя рукоблудия ловят с поличным не первый раз – ранее он стал объектом возмущения в феврале. И вновь рядом с учебным заведением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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