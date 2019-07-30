В Уфе закрыли кафе сети «Суши WOK»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-30T13:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Уфы приостановили деятельность кафе сети «Суши WOK» из-за санитарных нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Как сообщает ведомство, жители многоквартирного дома жаловались на неприятный запах, исходящий из кафе. Инспекторы Центра гигиены и эпидемиологии проверили суши-бар и выявили несколько нарушений санитарного законодательства. Во-первых, проблемы с вентиляцией: в помещении не оборудована шахта вытяжки от технологического оборудования и отсутствует индивидуальная система вентиляции. Собственно, из-за этого жильцы дома и были вынуждены терпеть запах. Во-вторых, руководители заведения не предусмотрели раздельные контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов.

Суд в административном порядке приостановил деятельность общепита на 30 суток – за это время предприниматель должен был решить все проблемы. Однако руководитель сети был не так прост: он переоформил договор аренды и открыл двери заведения. Тогда сотрудники службы судебных приставов вновь приостановили работу предприятия и составили протокол в отношении предпринимателя по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

– До окончания срока сотрудниками службы будет вестись проверка надлежащего исполнения решения суда, – сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU