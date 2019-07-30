Власти Уфы отдадут под разработку несколько центральных кварталов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-30T13:28:30+03:00

Проекты должны будут подготовить две компании.

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Администрация Уфы отдаст под разработку несколько кварталов в историческом центре. ООО «Текта Про» и «Прогресс» займутся разработкой территорий в Ленинской районе Уфы.

Первая фирма, основным видом деятельности которой является торговля табачными изделиями, подготовит проекты для освоения площади в 7,2 гектара, ограниченной улицами Мажита Гафури, Коммунистической, Султанова и Свердлова.

Строительная компания «Прогресс» составит планировку территории для застройки двух кварталов на 19,4 гектара, в границах улиц Ахматова, Шмидта и Рычкова.

В настоящий момент оба предприятия готовятся к публичным слушаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU