Власти Уфы отдадут под разработку несколько центральных кварталов
Проекты должны будут подготовить две компании.
Фирмы готовятся к публичным слушаниям
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Администрация Уфы отдаст под разработку несколько кварталов в историческом центре. ООО «Текта Про» и «Прогресс» займутся разработкой территорий в Ленинской районе Уфы.
Первая фирма, основным видом деятельности которой является торговля табачными изделиями, подготовит проекты для освоения площади в 7,2 гектара, ограниченной улицами Мажита Гафури, Коммунистической, Султанова и Свердлова.
Строительная компания «Прогресс» составит планировку территории для застройки двух кварталов на 19,4 гектара, в границах улиц Ахматова, Шмидта и Рычкова.
В настоящий момент оба предприятия готовятся к публичным слушаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU