2019-07-30T12:50:32+03:00
Происшествия

Буйный машинист из Уфы избил подругу и выбросил из окна квартиры гранату

Инцидент произошел в Черниковке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские изъяли гранатуПолицейские изъяли гранатуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Уфе задержали 48-летнего местного жителя – он выбросил из окна гранату. Мужчина на ровном месте устроил целую драму, в которой, к сожалению, не обошлось без рукоприкладства.

Уфимец работает машинистом на одном из местных предприятий. В воскресный выходной, 29 июля, он решил выпить в своей квартире по улице Коммунаров. Однако ни к чему хорошему это не привело. Он поссорился со своей подругой и в пылу конфликта избил её. После этого мужчина взял в руки предмет, подозрительно напоминающий гранату, выдернул чеку и выбросил в окно.

Пострадавшая обратилась в полицию только утром. Она рассказала провоохранителям, что сделал подозреваемый. На место сразу же выехала следственная группа и саперы. Как оказалось, предмет, который выбросил мужчина, – это корпус ручной осколочной лимонки. К счастью, она не представляла никакой опасности.

Машиниста доставили в отдел полиции. У него изъяли злополучную гранату, ноутбук и сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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