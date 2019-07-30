Уфимцы задолжали за коммуналку 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-30T12:18:23+03:00

Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации города

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Общий долг уфимцев за жилищно-коммунальные услуги составил 2,4 млрд рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации города рассказала глава единого расчетно-кассового центра Айгуль Винникова.

Руководитель ЕРКЦ сообщила, что за первое полугодие в Уфе начислено 6 миллиардов 324 тысячи рублей платы за ЖКХ – из всей суммы удалось собрать 97%. Это связано с переходом потребителей на прямые договора. Еще одной проблемой, как ни странно, стало отсутствие почтовых ящиков в некоторых жилах домах, что затруднило доставку квитанций.

В общей сложности жители Уфы задолжали за коммуналку 2,4 млрд рублей. На информацию о довольно большом долге отреагировал первый вице-мэр Уфы, отметив, что эти деньги можно было использовать на благо города.

– Мы, конечно, подготовимся к зиме как надо, однако при наличии этих денег мы могли бы увеличить объем работ по благоустройству, – заявил Салават Хусаинов. – Надо усиливать работу в части взыскания задолженности и управляющим компаниям, и главам районов.

ИСТОЧНИК KP.RU