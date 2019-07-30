Динар Гильмутдинов прокомментировал погоню в Уфе, в ходе которой пьяные девушки попали в ДТП

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-30T10:43:51+03:00

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Сегодня в центре Уфы произошла погоня. Молодые девушки в состоянии алкогольного опьянения пытались скрыться на «Ауди» от сотрудников ГИБДД. Но едва ли им это удалось. На перекрестке улиц Зорге и 50 лет Октября они попали в аварию. Стало известно, что за рулем иномарки находилась 21-летняя Ангелина Ч. Девушка довольно популярна в Instagram – на её аккаунт подписано больше десяти тысяч человек.

Очень кстати именно сегодня прошла пресс-конференция главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. Он рассказал некоторые подробности происшествия. Как оказалось, девушек выдали свои же подписчики. Пассажирка во время погони не просто снимала все на телефон, но и транслировала видео в соцсети. В дежурную часть ДПС сообщил один из зрителей прямого эфира.

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль и начали погоню, которая завершилась столкновением «Ауди» и ВАЗ-2114. После задержания у девушки, находившейся за рулем, инспекторы выявили признаки опьянения – прибор показал 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. К тому же у 21-летней задержанной никогда не было водительских прав. Девушке придется ответить за то, что автомобиль не был зарегистрирован должным образом, за невыполнение требований об остановке непристегнутый ремень безопасности. Всего составлено 12 протоколов.

– В настоящее время в отношении нарушительницы начато административное расследование, по результатам которого будет принято решение согласно действующему законодательству, – отметили в пресс-службе республиканской госавтоинспекци.

В ведомстве также предоставили видеозапись погони, снятую на видеорегистратор автомобиля дорожной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723028" frameborder="0"></iframe> ГИБДД//видео погони в Уфе за пьяными девушками.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU