2019-07-30T11:16:25+03:00
Происшествия

В Уфе загорелся целый двор: в пожаре погиб пенсионер

О трагическом происшествии сообщили в региональном МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МЧСфото: пресс-служба МЧС
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Минувшей ночью в столице Башкирии вспыхнул пожар. Загорелись надворные постройки по улице Ахметова. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 2:48 минут. На место выехали три единицы техники, семь человек личного состава, а также муниципальная пожарная часть. Сотрудники аварийного ведомства локализовали пожар в 3:18 минут. Открытое горение удалось подавить только в спустя полчаса – в 3:45.

В ходе тушения пожарные обнаружили погибшего пожилого мужчины. Пенсионеру было 74 года. Огнем был поврежден сарай, гараж и баня – в общей сложности 84 квадратных метра.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, – сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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