«Мать не узнавала ребенка»: нашлись родители брошенного на улице в Башкирии мальчика

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-30T10:04:40+03:00

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В селе под Нефтекамском нашли родителей 9-месячного малыша, которого бросили у подъезда дома.

Напомним, что ребенка нашли в селе Энергетик, недалеко от Нефтекамском на минувших выходных. Очевидцы тут же передали в детское отделение местной больницы. Вскоре нашлись и родители малыша.

По данным телеканала «Кама24», когда в дом пришли сотрудники органов опеки, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отец малыша на звонки своей супруги не отвечал. На столе были заметны остатки алкогольного застолья.

Остается неизвестным, почему ребенка бросили у подъезда. Его мама в это время распивала спиртное дома.

ИСТОЧНИК KP.RU