«Мать не узнавала ребенка»: нашлись родители брошенного на улице в Башкирии мальчика
В селе под Нефтекамском нашли родителей 9-месячного малыша, которого бросили у подъезда дома.
Напомним, что ребенка нашли в селе Энергетик, недалеко от Нефтекамском на минувших выходных. Очевидцы тут же передали в детское отделение местной больницы. Вскоре нашлись и родители малыша.
По данным телеканала «Кама24», когда в дом пришли сотрудники органов опеки, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отец малыша на звонки своей супруги не отвечал. На столе были заметны остатки алкогольного застолья.
Остается неизвестным, почему ребенка бросили у подъезда. Его мама в это время распивала спиртное дома.
ИСТОЧНИК KP.RU