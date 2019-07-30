2019-07-30T10:04:40+03:00
Общество

«Мать не узнавала ребенка»: нашлись родители брошенного на улице в Башкирии мальчика

Мама малыша находилась в нетрезвом состоянии
Рустем АХУНОВ
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Родители мальчика пришли за ним в органы опекиРодители мальчика пришли за ним в органы опеки
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В селе под Нефтекамском нашли родителей 9-месячного малыша, которого бросили у подъезда дома.

Напомним, что ребенка нашли в селе Энергетик, недалеко от Нефтекамском на минувших выходных. Очевидцы тут же передали в детское отделение местной больницы. Вскоре нашлись и родители малыша.

По данным телеканала «Кама24», когда в дом пришли сотрудники органов опеки, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отец малыша на звонки своей супруги не отвечал. На столе были заметны остатки алкогольного застолья.

Остается неизвестным, почему ребенка бросили у подъезда. Его мама в это время распивала спиртное дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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