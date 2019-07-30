В Уфе молодые девушки устроили погоню с полицией в центре города

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-30T10:01:40+03:00

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В столице Башкирии компания девушек устроила погоню с патрульной машиной ГИБДД. Параллельно одна из них снимала происходящее на видео прямиком из салона.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, с чего началась история: несколько девушек навеселе танцевали на крыше белой «Ауди». Они развлекались возле ночного заведения.. Захотев экстрима, они решили проехаться по ночному городу на достаточно высоких скоростях. Разумеется, это не осталось без внимания сотрудников ГИБДД. И тогда девушка, находившаяся за рулем иномарки, попробовала скрыться от дорожных полицейских.

Во время погони в салоне «Ауди» царила настоящая паника. Нецензурная брань перемежалась с криками. Одна из молодых уфимок снимала всё на камеру телефона. В какой-то момент можно разобрать фразу её подруги: «Что мы натворили?! У нас нет прав!».

Остановило девушек только ДТП: на перекрестке улицы Зорге и 50 лет Октября иномарка врезалась в вазовскую 14-ю. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Запись предоставил телепроект "Дорожный патруль".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723020" frameborder="0"></iframe> Пьяные девушки устроили погоню с полицией в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU