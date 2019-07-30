В Башкирии пьяный водитель на легковушке перевернулся в кювете, погиб пассажир

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-30T08:02:10+03:00

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В Абзелиловском районе Башкирии зафиксирована смертельная авария. По данным республиканской ГИБДД, на улице Юбилейной села Аскарова 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 не справился с управление и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В салоне легковушки также находились 21-летняя девушка и 32-летний мужчина. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель, как выяснилось позже, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера днем на улице Войкова в Уфе после встречного столкновения погиб человек.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано десять дорожно-транспортный происшествия, в которых два человека погибли и 17 – получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2200 нарушений ПДД и задержали 47 нетрезвых автомобилистов.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU