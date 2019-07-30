2019-07-30T07:31:28+03:00
Общество

Уфимских детей начнут кормить по новой схеме

Родителям следует подготовиться к изменениям в системе школьного питания
Рустем АХУНОВ
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Школьников из Уфы будут кормить по правилам нового муниципального учреждения.

Изменения начнут действовать уже со следующего учебного года. Две прошлые организации, которые обслуживали школы, объединили в один «Центр детского и диетического питания». Его сотрудники уже разработали меню и закупили посуду и вещи для работников столовых.

Родителям, у которых остались деньги на счету объединенных организаций, просят обратиться к операторам питания. Остаток средств обязательно переведут на новую карточку питания школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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