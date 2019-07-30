2019-07-30T07:10:25+03:00
Происшествия

«Четыре месяца до дембеля»: в Свердловской области при странных обстоятельствах погиб срочник из Башкирии

Молодой человек хотел связать жизнь с автомобилями
Рустем АХУНОВ
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В Свердловской области погиб срочник из БашкирииВ Свердловской области погиб срочник из Башкирии
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В военной части в Свердловской области при непонятных обстоятельствах погиб солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразева .

Мама погибшего 20-летнего парня рассказала, что в документах, которые ей прислали из военной части, указано, что сын погиб от удара током. По предварительной информации, парень находился рядом с радиостанцией на базе автомобиля «Урал». По информации «Башкирского спутникового телевидения», Ильдар дотронулся до автомобиля и получил сильный удар током. Однако в эту версию близкие не верят – разве может в системе автомобиля быть такая сила тока?

Известно, что молодой человек закончился автотранспортный колледж. Как говорят его сослуживцы, он хорошо разбирался в автомобилях и после армии хотел связать жизнь со сферой транспорта. До окончания срока службы Ильдару оставалось четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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