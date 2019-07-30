2019-07-30T06:51:55+03:00
Происшествия

В Башкирии на улице нашли 9-месячного малыша

Ребенка отдали в больницу
Рустем АХУНОВ
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О малыше позаботились врачи нефтекамской больницыО малыше позаботились врачи нефтекамской больницы
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Жители Башкирии нашли на улице 9-месячного ребенка и отвели его в больницу.

Известно, что инцидент произошел в селе Энергетик вблизи города Нефтекамск. Местные жители обнаружили на сельской улице 9-месячного ребенка без родителей. Малыша неравнодушные люди решили отнести в больницу.

По данным портала «Пронефтекамск», сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Стражам порядка предстоит выяснить, где находятся родители малыша и почему они оставили ребенка на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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