В Башкирии на улице нашли 9-месячного малыша
Ребенка отдали в больницу
О малыше позаботились врачи нефтекамской больницы
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Жители Башкирии нашли на улице 9-месячного ребенка и отвели его в больницу.
Известно, что инцидент произошел в селе Энергетик вблизи города Нефтекамск. Местные жители обнаружили на сельской улице 9-месячного ребенка без родителей. Малыша неравнодушные люди решили отнести в больницу.
По данным портала «Пронефтекамск», сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Стражам порядка предстоит выяснить, где находятся родители малыша и почему они оставили ребенка на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU