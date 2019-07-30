2019-07-30T06:39:42+03:00
Спорт

Андрей Василевский продлил контракт с «Тампой»

Воспитанник «Салавата Юлаева» проведет в НХЛ еще восемь сезонов
Рустем АХУНОВ
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Андрей переехал в США еще в 2014 годуАндрей переехал в США еще в 2014 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вратарь Андрей Василевский продлил контракт с хоккейным клубом «Тампа-Бэй» еще на восемь сезонов.

Информация о подписании контракта появилась в официальном аккаунте клуба НХЛ в «Твиттер». Напомним, что «Вася» играет за «Тампу» с 2014 года. В США Андрей переехал после игры за клубы системы уфимского «Салавата Юлаева». По данным хоккейных инсайдеров, зарплата выпускника школы уфимского хоккея составит порядка 9,5 миллионов долларов в год.

Напомним, что ранее Василевский стал обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер главной североамериканской хоккейной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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