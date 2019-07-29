2019-07-29T20:20:32+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким в Башкирии будет конец лета

Жара в республику уже не вернется
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В августе 2019 года жителей Башкирии ждет пасмурная и дождливая погодаВ августе 2019 года жителей Башкирии ждет пасмурная и дождливая погода
Изменить размер текста:

Конец лета в Башкирии будет прохладным и дождливым.

Так, в первые две недели августа в республике ожидаются дожди и затяжная пасмурная погода. По-настоящему солнечных дней в Башкирии, увы, не будет. Средняя температура воздуха ночью в республике будет опускаться до +10 градусов, а днем будет теплеть до +20.

Небольшие прояснения будут встречаться во второй половине месяца. Безоблачная погода ожидается лишь 12 и 17 августа. Все остальные дни в республике будут идти грозы.

Судя по всему, с таким августом жителям Башкирии стоит надеяться только на теплое бабье лето в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе столкнулись две иномарки, есть погибший
Художник разукрашивает уфимские подъезды
Курировать башкирское Зауралье будет хоккейный функционер
«Жена в Турции с ребенком была, а тут такое»: стала известна личность разбившегося в Уфе мужчины
Около нуля: МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках
В Уфе водитель маршрутного автобуса сбил электроопру и снес дерево
Отец с сыном из Башкирии спасли из полыхающего дома инвалида
Житель Башкирии выбросил из окна девятого этажа воспитательницу детского сада
Глава минэкологии Башкирии подал в отставку
В Башкирии объявили наивысший класс пожароопасности
«В позе молящегося человека»: в поле в Башкирии найден труп пропавшего мужчины
Жители Башкирии наткнулись на свалку шприцов и пробирок с кровью в песчаном карьере
Хабиров готов оторвать руки ответственным за плохой ремонт подъезда
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%
В Башкирии без вести пропал 36-летний Владислав Матвеев