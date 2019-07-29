Синоптики рассказали, каким в Башкирии будет конец лета

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-29T20:20:32+03:00

В августе 2019 года жителей Башкирии ждет пасмурная и дождливая погода

Жара в республику уже не вернется

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Конец лета в Башкирии будет прохладным и дождливым.

Так, в первые две недели августа в республике ожидаются дожди и затяжная пасмурная погода. По-настоящему солнечных дней в Башкирии, увы, не будет. Средняя температура воздуха ночью в республике будет опускаться до +10 градусов, а днем будет теплеть до +20.

Небольшие прояснения будут встречаться во второй половине месяца. Безоблачная погода ожидается лишь 12 и 17 августа. Все остальные дни в республике будут идти грозы.

Судя по всему, с таким августом жителям Башкирии стоит надеяться только на теплое бабье лето в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU