В Уфе столкнулись две иномарки, есть погибший
Авария произошла на улице Войкова
В Уфе столкнулись две иномарки
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В Уфе на улице Войкова столкнулись «Renault» и «Mitsubishi».
По данным уфимского Управления гражданской защиты, авария произошла около 4 часов дня. По неизвестным пока причинам в черте города столкнулись две иномарки. На место немедленно выехали аварийные службы, медики и сотрудники ГИБДД.
Спасатели оказали пострадавшим первую помощь. К сожалению, в аварии погиб водитель французской иномарки. Его пассажирка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU