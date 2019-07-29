В Уфе столкнулись две иномарки, есть погибший

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-29T19:13:28+03:00

В Уфе столкнулись две иномарки

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В Уфе на улице Войкова столкнулись «Renault» и «Mitsubishi».

По данным уфимского Управления гражданской защиты, авария произошла около 4 часов дня. По неизвестным пока причинам в черте города столкнулись две иномарки. На место немедленно выехали аварийные службы, медики и сотрудники ГИБДД.

Спасатели оказали пострадавшим первую помощь. К сожалению, в аварии погиб водитель французской иномарки. Его пассажирка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU