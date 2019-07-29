2019-07-29T19:13:28+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись две иномарки, есть погибший

Авария произошла на улице Войкова
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе столкнулись две иномаркиВ Уфе столкнулись две иномарки
Изменить размер текста:

В Уфе на улице Войкова столкнулись «Renault» и «Mitsubishi».

По данным уфимского Управления гражданской защиты, авария произошла около 4 часов дня. По неизвестным пока причинам в черте города столкнулись две иномарки. На место немедленно выехали аварийные службы, медики и сотрудники ГИБДД.

Спасатели оказали пострадавшим первую помощь. К сожалению, в аварии погиб водитель французской иномарки. Его пассажирка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, каким в Башкирии будет конец лета
Художник разукрашивает уфимские подъезды
Курировать башкирское Зауралье будет хоккейный функционер
«Жена в Турции с ребенком была, а тут такое»: стала известна личность разбившегося в Уфе мужчины
Около нуля: МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках
В Уфе водитель маршрутного автобуса сбил электроопру и снес дерево
Отец с сыном из Башкирии спасли из полыхающего дома инвалида
Житель Башкирии выбросил из окна девятого этажа воспитательницу детского сада
Глава минэкологии Башкирии подал в отставку
В Башкирии объявили наивысший класс пожароопасности
«В позе молящегося человека»: в поле в Башкирии найден труп пропавшего мужчины
Жители Башкирии наткнулись на свалку шприцов и пробирок с кровью в песчаном карьере
Хабиров готов оторвать руки ответственным за плохой ремонт подъезда
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%
В Башкирии без вести пропал 36-летний Владислав Матвеев