Художник разукрашивает уфимские подъезды

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-29T18:41:02+03:00

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Художник Андрей Миляхов вместе со своими помощниками разукрашивает уфимские дворы.

На этот раз мастер украшал парадную одной из уфимских многоэтажек по улице Авроры. Телеканал «ВсяУфа» сообщает, что благодаря работе мастера становятся веселыми даже угрюмые фасады советских многоэтажек.

Примечательно, что художник не требует от жильцов домов денег за свою работу. Единственное, на что тратятся жильцы – краски и другие расходные материалы. Логично, что украшенные дома нравятся местным жителям. Сотрудники ЖЭУ отмечают, что жильцы стали реже мусорить рядом с украшенными подъездами.

ИСТОЧНИК KP.RU