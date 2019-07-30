Полицейские из Башкирии нашли 14 заплутавших туристов

СЕГОДНЯ 06:06 2019-07-30T06:06:08+03:00

Туристов нашли только под утро Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сотрудники полиции из Башкирии нашли заплутавших туристов из Челябинской области. Гости республики приехали покорять горы в Абзелиловском районе, однако в какой-то момент большая часть группы потерялась.

Информацию о пропаже 14 туристов на горе Крыктытау поступила районному Отделу МВД от управления МЧС вечером 28 июля. Всего было 18 челябинцев, однако группа разделилась и до места сбора дошли лишь четверо. Остальные заблудились в темное время суток. Среди них было четыре ребенка.

На поиски выдвинулись сотрудники экстренных служб и полиции. Найти людей было сложно: вокруг гористая местность, труднопроходимые лесные массивы и тьма.

– Несмотря на это полицейским - сотрудникам патрульно-постовой службы сержантам полиции Газинуру Каскинбаеву, Вадиму Мажитову и участковому старшему лейтенанту полиции Вагизу Задину, удалось найти всех туристов, – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В пять часов утра заплутавших людей доставили к пункту сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU