Около нуля: МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-29T15:49:57+03:00

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Территорию Башкирии настигла холодная арктическая воздушная масса. Региональное МЧС предупреждает о резком похолодании в ближайшие два дня – 30 и 31 июля. Ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 градусов.

В Башгидромете рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие сутки. Так, с 20:00 39 июля до 20:00 30 июля будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами прольют небольшие дожди. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, местами возможно резкое понижение до 0. Днем немного потеплеет: +13, +18 градусов. На юго-востоке столбик термометра покажет +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU