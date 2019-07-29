2019-07-29T15:49:57+03:00
Общество

Около нуля: МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках

Похоже, лето закончилось
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На поверхности температура снизится до нуля градусовНа поверхности температура снизится до нуля градусовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Территорию Башкирии настигла холодная арктическая воздушная масса. Региональное МЧС предупреждает о резком похолодании в ближайшие два дня – 30 и 31 июля. Ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 градусов.

В Башгидромете рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие сутки. Так, с 20:00 39 июля до 20:00 30 июля будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами прольют небольшие дожди. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, местами возможно резкое понижение до 0. Днем немного потеплеет: +13, +18 градусов. На юго-востоке столбик термометра покажет +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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