В СК Башкирии прокомментировали убийство воспитательницы детского сада

29 Июль 21:09 2019-07-29T21:29:41+03:00

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В пресс-службе Следственного комитета Башкирии прокомментировали убийство 28-летней воспитательницы детского сада. Напомним, её труп был найден рядом с жилым домом в Ишимбае 26 июля. Ранее «Комсомолка» сообщала, что погибшую выбросили из окна девятого этажа. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 31-летний знакомый девушки. Следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина буквально вытолкал несчастную из окна. После содеянного он скрылся с места происшествия, но правоохранители все равно его настигли.

– В ходе допроса подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал, – отметили в региональном Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU