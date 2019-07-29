В Уфе водитель маршрутного автобуса сбил электроопру и снес дерево

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-29T15:09:05+03:00

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Сегодня, 29 июля, в столице Башкирии зафиксировано ДТП с участием автобуса. Как передает уфимская госавтоинспекция, авария произошла около 16:00 на улице Кольцевой. Водитель НефАЗа – 38-летний житель Чишминского района – не справился с управлением, съехал с дороги и разом снес электроопору и дерево. Машина остановилась так близко к жилому дому, что даже задела боком крыльцо.

Всего в момент аварии в салоне пассажирской машины находилось 10 человек. Четырем из них потребовался осмотр медиков скорой помощи. Известно, что автобус двигался по маршруту №51.

ИСТОЧНИК KP.RU