В Уфе водитель маршрутного автобуса сбил электроопру и снес дерево
В салоне машины находилось 10 пассажиров
фото: ГИБДД
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 июля, в столице Башкирии зафиксировано ДТП с участием автобуса. Как передает уфимская госавтоинспекция, авария произошла около 16:00 на улице Кольцевой. Водитель НефАЗа – 38-летний житель Чишминского района – не справился с управлением, съехал с дороги и разом снес электроопору и дерево. Машина остановилась так близко к жилому дому, что даже задела боком крыльцо.
Всего в момент аварии в салоне пассажирской машины находилось 10 человек. Четырем из них потребовался осмотр медиков скорой помощи. Известно, что автобус двигался по маршруту №51.
ИСТОЧНИК KP.RU