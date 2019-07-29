«Жена в Турции с ребенком была, а тут такое»: стала известна личность разбившегося в Уфе мужчины

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-29T16:12:09+03:00

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На прошлой неделе, 26 июля, в серьезную аварию попал молодой байкер. Микроавтобус столкнулся с мотоциклом на пересечении улиц Сельской Богородской и Седова.

Медики оказывали помощь пострадавшему водителю двухколесного транспорта прямо на дороге. После этого его экстренно доставили в реанимацию. К сожалению, по приезде в больницу парень скончался. Как стало известно «КП-Уфа», погибшим оказался Николай Назаров. У него остались жена и маленький ребенок.

– Жена в Турции с ребенком были, а тут такое, – сообщила знакомая Николая.

Уфимское мотосообщество скорбит по погибшему.

– Коля, ты всегда будешь с нами. Помним. Любим. Скорбим, – написали представители одной из групп в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU