Глава минэкологии Башкирии подал в отставку
Он руководил ведомством с 2018 года.
vk.com // Мирхайдар Фатхуллин
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Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в отставку. Он руководил ведомством с ноября 2018 года, заняв кресло главы после работы в правительстве Свердловской области.
Фатхуллин написал заявление об уходе по собственному желанию. Руководящие чины региона сообщают, что он не смог решить задачу по наведению порядка на рынке добычи природных ресурсов в Зауралье.
– Он опытный чиновник, но на этом месте нужен другой тип руководителя — более решительный и умеющий вести боевые действия с нелегалами»,— цитирует свой источник «Ъ-Уфа».
ИСТОЧНИК KP.RU