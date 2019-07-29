Глава минэкологии Башкирии подал в отставку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-29T13:25:54+03:00

Он руководил ведомством с 2018 года.

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Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Башкирии Мирхайдар Фатхуллин ушел в отставку. Он руководил ведомством с ноября 2018 года, заняв кресло главы после работы в правительстве Свердловской области.

Фатхуллин написал заявление об уходе по собственному желанию. Руководящие чины региона сообщают, что он не смог решить задачу по наведению порядка на рынке добычи природных ресурсов в Зауралье.

– Он опытный чиновник, но на этом месте нужен другой тип руководителя — более решительный и умеющий вести боевые действия с нелегалами»,— цитирует свой источник «Ъ-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU