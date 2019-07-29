В Башкирии объявили наивысший класс пожароопасности

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-29T13:10:33+03:00

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В Башкирии объявлен наивысший класс пожароопасности. Об этом сообщил госкомитет по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Управление по гидрометеорогии и мониторингу окружающей среды республики. С 29 июля по 1 августа на территории Зауралья сохранится пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

В аварийном ведомстве настоятельно не рекомендуют разводить костер в лесу или торфянике, не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты и не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. Любой из этих факторов может привести к плачевным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU