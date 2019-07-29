Жители Башкирии наткнулись на свалку шприцов и пробирок с кровью в песчаном карьере

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-29T12:52:40+03:00

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Жители Нефтекамска во время прогулки по песчаному карьеру наткнулись на несанкционированную свалку медицинских отходов. В огромную кучу были навалены использованные шприцы, иглы, пробирки с кровью и контейнеры для биоматериалов. Фотографии с места появились во всех социальных сетях. В комментариях к посту городского сообщества подписчик отметил, что этот произвол происходит на протяжении как минимум года.

В оригинальной публикации есть обращение к прокуратуре с просьбой разобраться с проблемой и найти виновных. В комментариях многие жители отметили мэра города. Один из пользователей поставил в укор подобный способ общения с властями.

– А вы не пробовали, не в интернете "просьбы" постить, а пойти и написать заявление? – спросил подписчик, однако ответа на свой вопрос он так и не получил.

Большинство горожан с трудом находят цензурные выражения для описания происходящего. Искать виновных, по их мнению, стоит в частных клиниках. Администрация Нефтекамска ситуацию пока не прокомментировала.

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU