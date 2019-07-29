Жители Башкирии наткнулись на свалку шприцов и пробирок с кровью в песчаном карьере
Жители Нефтекамска во время прогулки по песчаному карьеру наткнулись на несанкционированную свалку медицинских отходов. В огромную кучу были навалены использованные шприцы, иглы, пробирки с кровью и контейнеры для биоматериалов. Фотографии с места появились во всех социальных сетях. В комментариях к посту городского сообщества подписчик отметил, что этот произвол происходит на протяжении как минимум года.
В оригинальной публикации есть обращение к прокуратуре с просьбой разобраться с проблемой и найти виновных. В комментариях многие жители отметили мэра города. Один из пользователей поставил в укор подобный способ общения с властями.
– А вы не пробовали, не в интернете "просьбы" постить, а пойти и написать заявление? – спросил подписчик, однако ответа на свой вопрос он так и не получил.
Большинство горожан с трудом находят цензурные выражения для описания происходящего. Искать виновных, по их мнению, стоит в частных клиниках. Администрация Нефтекамска ситуацию пока не прокомментировала.
фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU